CDU und Verband kritisieren Übergang von Kita zu Schule

Mainz Die CDU-Fraktion und der Lehrerverband VBE haben die rheinland-pfälzische Landesregierung aufgerufen, wieder für regelmäßige Untersuchungen vor der Einschulung zu sorgen. Wenn die Gesundheitsämter dieser Aufgabe wegen der Corona-Pandemie nicht mehr nachkommen könnten, müssten sie entsprechend aufgestockt werden, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anke Beilstein am Mittwoch in Mainz.

„Wir brauchen dringend die Schuleingangsuntersuchung“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Lars Lamowski, in einer Online-Gesprächsrunde der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. „Jedes Jahr fällt das wieder aus, das ist ein Riesenproblem.“ So gebe es vielfach Kinder in den ersten Grundschulklassen, die besser noch ein Jahr länger in der Kindertagesstätte geblieben wären.