CDU verlegt Regionalkonferenz nach Idar-Oberstein

Die CDU hat ihre Regionalkonferenz mit den nominierten Kandidaten für den Parteivorsitz kurzfristig von Mainz nach Idar-Oberstein verlegt. In der dortigen Messe sei mehr Platz als in der ursprünglich vorgesehenen Mainzer Rheingoldhalle, sagte eine CDU-Sprecherin am Montag. dpa