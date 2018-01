später lesen CDU verschärft Kritik an Ausstattung der Justiz FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen verstärkt die CDU die Forderung nach mehr Stellen in der Justiz. In Rheinland-Pfalz fehlten rund 60 Richter und 20 Staatsanwälte, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Donnerstag im Landtag in Mainz. Dem Justizminister Herbert Mertin (FDP) rief er zu: „Sie haben keinerlei Plan, Sie spielen Feuerwehr, meistens mit nicht ganz dichtem Schlauch!“ dpa