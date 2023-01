Landesfraktion : CDU vertagt Entscheidung zur künftigen Führungsspitze

Mainz Die CDU-Fraktion hat in zweitägigen Beratungen noch keine Entscheidung herbeigeführt, wer die Opposition im Landtag Rheinland-Pfalz künftig anführen soll. Die Neuwahl des oder der künftigen Fraktionsvorsitzenden werde am 22. März stattfinden, sagte der bisherige Amtsinhaber Christian Baldauf am Mittwoch in Mainz.

Er selbst habe entschieden, „Platz zu machen, in die zweite Reihe zu gehen“.

Baldauf hatte am 22. Dezember überraschend seinen Rücktritt für Ende März angekündigt. Es sei jetzt Zeit, „den Übergang in der Landtagsfraktion einzuleiten“, erklärte er damals in einer schriftlichen Mitteilung. Dieser Entscheidung ging nach Informationen aus Fraktionskreisen eine heftige Kontroverse voraus.

