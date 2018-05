CDU-Vizechefin: Bundesflüchtlingsamt ist schnell gewachsen

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner dringt auf die Durchsetzung von Konsequenzen für männliche Flüchtlinge, die Frauenrechte verletzen. „Gleichbehandlung heißt auch hier, dass wir den zugewanderten Männern das Gleiche abverlangen wie den Einheimischen“, schreibt sie in ihrem neuen Buch „Nicht verhandelbar - Integration nur mit Frauenrechten“. „Wer sich nicht dran hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Das ist übrigens eine Sprache, die diese Männer durchaus verstehen.“ Es dürfe keine Vergewaltigung in der Ehe geben, keine Kinderehen und das Wahlrecht von Frauen müsse geachtet werden. Viele Flüchtlinge seien bereit, sich zu öffnen, es gebe aber einen „ignoranten und unbelehrbaren Teil“. dpa

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat auf die politisch gewollte Vergrößerung des Bundesflüchtlingsamts hingewiesen. „Die Behörde ist sehr schnell gewachsen“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin am Dienstag in Mainz. „Der Wunsch der Bundesländer war auch: schnell einstellen, schneller entscheiden und bitte rund um die Uhr arbeiten.“ Bei der Behörde hätten sich zum Beispiel auch Leute „aus dem asylfreundlichen Umfeld“ als Entscheider beworben. „Das ist so.“ Sie forderte die Einhaltung von Regeln: „Jeder, der eine Aufgabe hat, die klar definiert ist, muss die auch nach klaren Regeln handhaben.“

Die Bundeslandwirtschaftsministerin wollte aber angesichts der Affäre um manipulierte Asylbescheide „keine Empfehlungen“ geben. In der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Ausländer unrechtmäßig Asyl erhalten haben. Für einige andere Außenstellen, in denen ungewöhnliche Zahlen festgestellt worden waren, werden weitere mögliche Unregelmäßigkeiten geprüft.