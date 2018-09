später lesen CDU-Vizechefin Klöckner warnt vor Hass und Häme gegen AfD FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hält nichts von verbalen Attacken gegen die AfD, um sich von ihr abzugrenzen. „Am Ende bietet man der AfD eine Stil-Plattform, man muss sich aber glaube ich mit ihr inhaltlich auseinandersetzen und den Bürgern vor Augen führen, was die Konsequenz der Politik der AfD ist“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin am Dienstag in Mainz. dpa