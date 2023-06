Europawahl CDU-Vorstand für Schneider als Spitzenkandidatin

An die Landesvertreterversammlung schließt sich an dem Tag in Koblenz ein Landesparteitag an. Dieser wird vor allem über das Wahlprogramm für die Europawahlen ebenfalls im kommenden Jahr beraten, final verabschiedet werden soll dies dann am 11. Juli vom Landesvorstand. Ein zentraler Begriff für das Wahlprogramm solle „Heimat“ werden, sagte Generalsekretär Gordon Schnieder, der im Frühjahr auch zum Fraktionsvorsitzenden der CDU im Mainzer Landtag gewählt worden war.