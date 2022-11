Wahlen : CDU will auch Immigranten für Kommunalwahl 2024 gewinnen

Bad Marienberg Für die Kommunalwahl im Frühling 2024 will die rheinland-pfälzische CDU verstärkt auch Wählerinnen und Wähler mit ausländischen Wurzeln gewinnen. „Wie kommen wir an die Immigranten, wie kommen wir an die Russlanddeutschen und Vertriebenen heran?

Etwa 80 Delegierte und Gäste diskutierten am Samstag beim Startschuss für ein laut CDU „schlagkräftiges Kommunalwahlkonzept“ in Workshops über verschiedene Themen. In Ideenwerkstätten will die Partei in den kommenden Monaten an dem Konzept weiterarbeiten. Baldauf kündigte für den 24. Juni 2023 einen Landesparteitag an. Dort sollen das Programm für die Kommunalwahl sowie die Kandidatenliste für die ebenfalls im Frühling 2024 terminierte Europawahl verabschiedet werden.