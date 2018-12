später lesen CDU will Haushaltsentwurf an 145 Stellen ändern FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Mehr Geld für den Hochschulbau, Krankenhäuser und neue Wohnungen - die CDU-Fraktion hat ihre Forderungen zum Haushalt für 2019 und 2020 in 145 Änderungsanträgen formuliert. „Wir wollen für die Städte und die ländlichen Räume in die Zukunft investieren“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Dienstag in Mainz. dpa