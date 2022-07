Landtag : CDU will Lewentz erneut im U-Ausschuss zur Flut befragen

Mainz Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Christian Baldauf hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) vorgeworfen, in der Flutnacht vor rund einem Jahr den Katastrophenschutz nicht an sich gezogen zu haben.

Baldauf sagte über den kurzen Besuch des Innenministers am Abend des 14. Juli gegen 19.20 in der Einsatzleitung des Kreises in Bad Neuenahr-Ahrweiler, viele Menschen hätten den Eindruck, der Minister sei nur als Tourist nach Ahrweiler gefahren, um ein Bild zu machen. „Es sind viele dabei, die nicht verstehen, dass er diese wirklich ernste Situation nicht auch wirklich an sich gezogen hat“, sagte Baldauf.