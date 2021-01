CDU will mit „Wir machen das“ die Landtagswahl gewinnen

Christian Baldauf (CDU), Spitzenkandidat seiner Partei, steht zwischen Wahlplakaten am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Mit dem Slogan „Wir machen das“ und regionalen Themenschwerpunkten will die rheinland-pfälzische CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf die Landtagswahl am 14. März gewinnen. Neben den regionalen Themen - wie der Kita-Auslastung an der Nahe oder dem Erhalt kleiner Krankenhäuser in der Eifel - setze die Partei auf „drei übergeordnete Bausteine“: „Beste Bildung.

Starke Wirtschaft. Moderne Medizin“, sagte Baldauf am Donnerstag in Mainz.

„Wir wollen, dass die Regionen in Rheinland-Pfalz gleiche Chancen haben“, sagte Baldauf. Zudem müssten Brücken und Straßen in Rheinland-Pfalz saniert werden. Die Bundesstraße 10 müsse durchgehend vierspurig ausgebaut werden, auch die B 50 müsse ausgebaut werden. Er plane eine Infrastruktur-Offensive und wolle als Ministerpräsident das Digitale in der Größe eines Ministeriums mit einem Staatssekretär an die Staatskanzlei angliedern.

Insgesamt sollen rund 100 000 Wahlplakate aufgestellt werden, sagte Generalsekretär Gerd Schreiner. Darunter finden sich auch regionale Themen wie „Mittel!Rhein!Brücke!Jetzt!“ oder „Wissenschaft.Koblenz“, aber auch „Zukunfts-wald. Pflanzen fürs Klima“ und „Ausbauen: Mobilfunk!Breitband! Straßen! B10!“ In der zweiten Februarwoche werde eine Zeitung an jeden der rund 1,9 Millionen Haushalte gehen. Das Gesamtbudget für den Wahlkampf bezifferte Schreiner auf rund zwei Millionen Euro.

Neben dem analogen Wahlkampf werde es auch ein digitales Wahlstudio in der Geschäftsstelle in Mainz geben sowie digitale Townhall-Meetings mit bekannten und berühmten Menschen, Landräten und Oberbürgermeistern in der Fläche. „Die Formate müssen die Regionalisierung widerspiegeln“, sagte Baldauf.