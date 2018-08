später lesen CDU will Tempo bei Kommunalreform: Offene Punkte mit der SPD Teilen

Die CDU-Landtagsfraktion im Saarland will die Pläne für eine Kommunalreform vorantreiben. „Es ist wichtig, dass wir noch in diesem Jahr eine Gesetzesinitiative starten, damit wir vor der Kommunalwahl 2019 mit konkreten Ergebnissen aufwarten können“, sagte CDU-Fraktionschef Alexander Funk am Montag in Saarbrücken. dpa