CDU will Verfahren im Straßenbau beschleunigen

Kürzere Fristen bei Gerichtsverfahren und vorläufige Genehmigungen sollen nach dem Willen der CDU-Fraktion mehr Tempo in den Straßenbau bringen. „Wir brauchen maximale Beschleunigung, weil wir einen hohen Sanierungs-, aber auch Ausbaustau haben“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Freitag in Mainz. dpa