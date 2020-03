Chance für Mainz 05: Mit Sieg gegen Düsseldorf davonziehen

Mainz Der FSV Mainz 05 kann zum Abschluss des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Rheinhessen treffen am Sonntag im direkten Duell auf Fortuna Düsseldorf und können ihr Polster auf Relegationsrang 16 auf sieben Punkte vergrößern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa