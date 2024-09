Monarchin auf Zeit Charlotte Weihl aus der Pfalz ist neue Deutsche Weinkönigin

Die 76. Deutsche Weinkönigin heißt Charlotte Weihl und kommt aus der Pfalz. Die 25-Jährige setzte sich am Abend in einem spannenden Finale in Neustadt/Weinstraße (Pfalz) gegen vier Mitbewerberinnen ebenfalls aus Rheinland-Pfalz durch. Als wichtigste Botschafterin der Branche vertritt die Mitarbeiterin in einem Weingut nun ein Jahr lang rund 15.000 Winzerinnen und Winzer.