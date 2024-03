CDU Chef der Saar-CDU: Scholz versagt gegenüber Frankreich

„Es tut einem als Saarländer förmlich weh, zu sehen, wie schlecht die Beziehungen im Moment sind“, sagte Toscani. In einer Situation, in der es auf exzellente deutsch-französische Beziehungen als Grundlage einer starken europäischen Handlungsfähigkeit ankomme, seien die deutsch-französischen Beziehungen „in einer Krise“. Auch beim Thema der europäischen Verteidigungsfähigkeit werde Frankreich von der „roten Ampel“ in Berlin „permanent brüskiert“. Hier müsse gerade Deutschland „wesentlich mehr tun“.