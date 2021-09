Chef von James Bond Club rechnet mit komplettem Neustart

Mainz Der Präsident des James Bond Clubs Deutschland, Andreas Pott, rechnet nach dem am Donnerstag anlaufenden 007-Thriller „Keine Zeit zu sterben“ mit einem kompletten Neustart der Agentenserie. „Ich gehe aber von einer Pause von vier bis fünf Jahren aus“, sagte Pott der Deutschen Presse-Agentur.

Dass eine Frau die Rolle übernimmt, glaubt Pott nicht. „Eine „Jane Bond“ sehe ich nicht. Es würde keinen Sinn ergeben, die Rolle einfach weiblich zu machen. Hier wären neue und originelle starke weibliche Figuren in eigenständigen Filmen sicher deutlich innovativer.“

Die britische Herkunft der Filmfigur beschränke sie nicht auf eine bestimmte Hautfarbe. „Klar muss nur sein, dass dies in einem Film gar kein Thema mehr ist, es nur um die schauspielerischen Qualitäten des Darstellers geht und nicht um seine Hautfarbe“, sagte der Jurist.

Pott aus Bobenheim am Berg (Rheinland-Pfalz) ist Vorsitzender des größten deutschen James-Bond-Clubs. „Keine Zeit zu sterben“ ist der letzte 007-Streifen mit Hauptdarsteller Daniel Craig, der den berühmten Geheimagenten seit 2006 in fünf Filmen verkörperte.

Als „Schmerzensmann“ tauge Craig nur sehr bedingt als Vorbild oder Partner. „Getrieben wurde diese Entwicklung sicher von anderen Kino-Charakteren der Zeit um 2006, besonders von „Jason Bourne““, sagte Pott. „Sie hat sich letztlich als sehr erfolgreich erwiesen - im Feuilleton und an der Kinokasse.“ Im Vordergrund hätten stets die inneren Konflikte der Figur gestanden. „Man kann und darf nicht damit rechnen, dass der von Daniel Craig verkörperte James Bond am Ende glücklich in den Sonnenuntergang segelt“, sagte der Club-Präsident.