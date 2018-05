später lesen Chefwechsel bei der BASF: Bock präsentiert letztmals Zahlen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Mit der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres verabschiedet sich am heutigen Freitag bei der BASF-Hauptversammlung der Vorstandsvorsitzende Kurt Bock. Mit Ablauf des Aktionärstreffens in Mannheim geht der Chefposten auf den bisherigen Vize-Chef Martin Brudermüller über. Damit übernimmt erstmals seit sieben Jahren wieder ein Chemiker das Ruder bei der BASF. Der 56 Jahre alte Brudermüller, der in seiner 30-jährigen BASF-Zeit zehn Funktionen innehatte, will das Thema Innovationen wieder stärker betonen. Bock soll in zwei Jahren an die Spitze des Aufsichtsrats rücken. dpa