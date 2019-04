später lesen Chemiebranche fordert Ausbau der Binnenwasserstraßen Teilen

Twittern

Teilen



Die deutsche Chemiebranche fordert auch angesichts von Niedrigwasser in Flüssen einen zügigen Ausbau der Binnenwasserstraßen. Die von diesem Donnerstag an in Saarbrücken tagende Verkehrsministerkonferenz müsse sich für leistungsfähigen Transport auf Flüssen und Kanälen einsetzen, forderte der Branchenverband VCI am Mittwoch in Frankfurt. dpa