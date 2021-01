Chipmangel: Ford-Werk setzt Produktion bis 19. Februar aus

Saarlouis Aufgrund von Lieferengpässen bei Halbleiterbauteilen und der gesunkenen Nachfrage während der Corona-Pandemie hält der Autobauer Ford die Produktion in seinem Werk in Saarlouis vom 18. Januar bis 19. Februar 2021 an.

