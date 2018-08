später lesen Chlorgas in Therme ausgetreten: mehrere Leichtverletzte Teilen

Beim Austritt von Chlorgas in einer Therme in Kleinblittersdorf (Regionalverband Saarbrücken) sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Im Technikraum der Badeanstalt sei am Donnerstagabend eine Dichtung defekt gewesen, teilte die Polizei mit. dpa