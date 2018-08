später lesen Chlorgasalarm in Saarland-Therme FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Aufgrund einer defekten Dichtung ist in der Saarland-Therme in Kleinblittersdorf Chlorgas ausgetreten. Mehrere Mitarbeiter des Bäderbetriebs klagten am Donnerstagabend über leichte Atemwegsreizungen, zwei Menschen wurden zur weiteren Beobachtung in Kliniken gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa