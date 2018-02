später lesen Chorverband befragt Rheinland-Pfälzer über das Singen FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Der Chorverband Rheinland-Pfalz startet eine landesweite Umfrage zum Singen in Chören. „Wir möchten auch die Leute erreichen, die nicht in Chören sind“, sagte Medienreferent Dieter Meyer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Neuwied. Auf Basis von Kritik und Anregung will der Verband wissen, was er tun muss, damit das Chorsingen auch künftig attraktiv bleibt oder für Nichtsänger erst noch wird. In der Umfrage geht es darum, ob jemand bereits singt oder gern singen möchte, welche Art von Musik man gut findet und ob man gern Chorkonzerte besucht. Im März will der Verband erste Ergebnisse veröffentlichen. dpa