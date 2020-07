Interview : Christian Baldauf (CDU): „Die Ampel regiert den Entwicklungen hinterher“

Er attackiert die SPD und nennt Ziele, was er im Fall eines Wahlsieges 2021 anpacken will: Christian Baldauf, der im kommenden Jahr Ministerpräsident werden will. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Einen Digitalminister für Rheinland-Pfalz, die besten Grundschulen in Deutschland, hohe Gefängnisstrafen für Sexualstraftäter und eine Entlassung des SPD-Landesgeneralsekretärs: Das fordert Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021, im TV-Sommerinterview.

In Neuwied ist SPD-Bürgermeister Michael Mang dank einer Enthaltung der AfD einem Amtsende entgangen. Anfangs sah es noch so aus, als würde sie Mang abwählen – mit der CDU. SPD-Generalsekretär Daniel Stich hat Mang inzwischen einen „schweren politischen Fehler“ vorgeworfen, vor der Abstimmung noch mit der AfD zu sprechen. Halten Sie trotzdem an Ihrer Forderung fest, dass die SPD ihren Landesgeneral entlassen muss?

Christian Baldauf: Ja natürlich. Herr Stich hat versucht, eine schmutzige Kampagne und Shitstorms im Netz gegen die CDU loszutreten. Er hat CDU-Politikern einen „ungeheuerlichen Tabubruch“ untergeschoben. Eine glatte Lüge, nur um vom eigenen Versagen abzulenken. Wer als Generalsekretär so auftritt, schadet der politischen Kultur in Rheinland-Pfalz.

Sie lehnen gemeinsame Abstimmungen mit der AfD ab, behaupten Sie. Ist das nicht Unsinn, wenn man inhaltlich durchaus mal eine Meinung im Parlament teilt?

Baldauf: Ich fahre eine klare Linie: Keine Abstimmung mit der AfD. Ihr völkisches Menschenbild passt nicht zu christdemokratischen Grundsätzen. Es darf keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben, die rechtsextremen Tendenzen Raum gibt und nicht hundertprozentig auf dem Boden unserer demokratischen Verfassung steht.

Ihre Absage, mit der AfD 2021 zu koalieren, bleibt also bestehen?

Baldauf: Selbstverständlich, eine Koalition schließe ich völlig aus – kein Thüringen in Rheinland-Pfalz. Und Ministerpräsidentin Dreyer sollte ihrerseits dafür Sorge tragen, dass der Tabubruch der Sozialdemokraten in Neuwied nicht Schule macht. Deshalb muss sie die handelnden Personen zurückziehen.

Grünen-Landeschef Josef Winkler sagte unserer Zeitung zuletzt, er sehe in seiner Partei keine Wechselbewegung zu Schwarz-Grün. Spekulieren Sie durch den Vorfall in Neuwied nun darauf, dass die Grünen in Rheinland-Pfalz sich der CDU annähern?

Baldauf: Bis zum Wahlabend wird noch viel in alle möglichen Richtungen spekuliert. Machen wir uns nichts vor. Am Ende zählen Prozente. Wenn die CDU 2021 gewinnt, kommen für uns als Partner diejenigen Parteien infrage, die sich klar von rechten und linken Rändern abgrenzen und mit denen wir Rheinland-Pfalz nach vorne bringen. Aber erst einmal werben wir für unsere eigenen Zukunftsideen.

Was ist Ihre bislang beste Zukunftsidee?

Baldauf: Rheinland-Pfalz muss das Bundesland mit den besten Grundschulen in Deutschland sein. Ich stehe dafür, dass eine CDU-Regierung die frühe Bildung in den Mittelpunkt rückt, damit unseren Kindern ein guter Start gelingt. Ein Drittel der Viertklässler kann nicht ausreichend Lesen und Schreiben.

Wenn uns der Einzug in die Staatskanzlei gelingt, werden wir auch die Zuschnitte der Ministerin verändern. Da ist einiges umzupacken.

Wo würden ansetzen?

Baldauf: Wir wollen in der Staatskanzlei einen eigenen Digitalminister andocken. Jemanden, der wirklich Ahnung von der Materie hat und Rheinland-Pfalz in eine Vorreiterrolle bringen kann. Bislang ist die Landesregierung der wachsenden Bedeutung der Digitalpolitik nicht gerecht geworden.

Ist das der einzige Zuschnitt, den Sie neu schaffen wollen, falls Sie Ministerpräsident werden?

Baldauf: Nein, es geht nicht um einen einzelnen Vorstoß, sondern um einen neuen Plan für eine bessere Landesregierung. Ich möchte die neuen Herausforderungen, vor denen die Politik heute steht, besser abbilden.

Die Landesregierung setzt auf ein Digitalkabinett. Jedes Ministerium packt an, um Digitalisierung zu verbessern. Das ist doch ein kluger Weg.

Baldauf: Sehe ich anders. Wenn Sie in einem Haus wohnen, läuft das Internet in den verschiedenen Räumen, der Küche, im Büro oder im Badezimmer doch auch über einen gemeinsamen Anschluss. Genauso muss es auch in der Politik sein. Es braucht einen gemeinsamen Weg in der Digitalisierung – um im Bild zu bleiben: Einen Router, bei dem alles zusammenläuft.

Wo sehen Sie die größten digitalen Versäumnisse im Land?

Baldauf: Der digitale Ausbau des Glasfasernetzes kommt nur schleppend voran. Gerade in Eifel und Hunsrück gibt es eine extrem hohe Dichte an Funklöchern. In Corona-Zeiten muss die Landesregierung dafür sorgen, dass jeder Lehrer und jeder Schüler die technischen Geräte und die Software haben muss, um im Homeschooling lernen zu können. Die Ausleihe von Hardware sollte genauso selbstverständlich sein wie die Ausleihe von Schulbüchern.

Bei der Schulpolitik attackiert die CDU Bildungsministerin Stefanie Hubig scharf. Die FAZ hat Hubig nun als „Glücksfall“ für die Kultusministerkonferenz geadelt, die sie führt. Irren sich die Christdemokraten, wenn sie der Regierung schlechte Bildungspolitik vorwerfen?

Baldauf: In der Kultusministerkonferenz hat Frau Hubig die Funktion einer Moderatorin, die eine Gruppe leitet. In Rheinland-Pfalz ist sie aber als Ministerin gefragt. Und da stellen wir große Versäumnisse fest. In den Grundschulen, den Gymnasien, den Berufsschulen. Mindestens 3000 Lehrkräfte fehlen. Der Unterrichtsfall ist seit Jahren zu hoch. Die CDU hat sich dafür starkgemacht, 200 neue Lehrer einzustellen, um Schüler mit Migrationshintergrund mehr Deutschunterricht zu erteilen. Das lehnt Frau Hubig ab, genauso wie verpflichtende Deutschtests für Vorschulkinder. Als Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz ist, um in der Schulsprache zu bleiben, ihre Versetzung gefährdet.

Zoff gab es zuletzt in der Frage, ob es stärkere Sanktionen für Kindesmissbrauch benötigt. Die Landesregierung will nun ein Konzept erarbeiten. Was fordern Sie?

Baldauf: Es ist typisch für die Ampelkoalition, erst dann zu reagieren, wenn die CDU bereits vorweggegangen ist. Hier geht es um schreckliche Verbrechen. Für mich ist jeder Missbrauch Mord an einer Kinderseele. Opfer leiden ihr ganzes Leben lang. Deshalb braucht es deutlich höhere Mindeststrafen. Wer Kinder schwer sexuell missbraucht, hiervon Aufnahmen macht und diese veröffentlicht, soll für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Ich erwarte von Ministerpräsidentin Dreyer, dass sie sich diesem Vorstoß anschließt.

Härtere Strafen – entgegnen Kritiker – halten Sexualstraftäter aber nicht von Verbrechen ab.

Baldauf: Sicher ist Kinderpornografie mit härteren Strafen alleine nicht beizukommen. Wir brauchen eine neue Kultur des Hinschauens, des Sich-Einmischens. Dafür müssen wir die Jugendämter stärken, auch personell. Wir müssen dafür sorgen, dass Ermittler die Daten bekommen, die sie brauchen. Deshalb ist Vorratsdatenspeicherung entscheidend. Kinderschutz geht vor Datenschutz.

Im Wahlkampf von Christian Bal­dauf fällt bislang auf: Julia Klöckner fehlt bei Terminen an Ihrer Seite. Würde die CDU-Landeschefin Ihre Chancen schmälern?

Baldauf: Wir arbeiten eng und freundschaftlich im Team. Ihre Unterstützung bedeutet mir viel. Um die Landtagswahl zu gewinnen, muss ich mich als Spitzenkandidat im Land, in den Regionen vorstellen. Deshalb bin ich im Moment ständig unterwegs. Mir ist es wichtig, nah am Alltag der Menschen dran zu sein.

Nähe ist auch die große Stärke von Malu Dreyer. Ausgerechnet damit wollen Sie die Ministerpräsidentin besiegen?