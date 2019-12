Christmette: Mainzer Weihbischof stellt Frieden ins Zentrum

Mainz/Speyer Der Frieden und das Gute in der Welt können von jedem Einzelnen ausgehen: Diesen Appell haben Geistliche zu Weihnachten konfessionsübergreifend an die Gläubigen gerichtet.

Der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz hat den Frieden und die Friedensfähigkeit eines jeden Einzelnen in den Mittelpunkt seiner Weihnachtspredigt im Mainzer Dom gestellt. Von den Menschen ausgehend müsse sich der Frieden in das Miteinander der Gesellschaft bis in die internationale Völkergemeinschaft ausbreiten, sagte er in der Christmette am Dienstag im Mainzer Dom laut vorab verbreitetem Redemanuskript. Dazu müsse der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen: „Wir wissen heute mehr denn je, dass die Friedensfähigkeit eines Staates nach außen - mit anderen Völkern - abhängig ist von dessen Fähigkeit, Frieden nach innen - in der eigenen Gesellschaft - möglich zu machen.“