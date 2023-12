Justiz Christstollen und Hühner: Die Gefängnisse in Rheinland-Pfalz

In der JVA Zweibrücken werden Pflanzen verkauft, rund 4500 pro Jahr. Außerdem werden Schuhe produziert ungefähr 2900 Paar. Diese JVA bietet 19 unterschiedliche berufliche Qualifizierungsmaßnahmen an - mit Erfolg: So seien in den vergangenen zehn Jahren 20 Gefangene als beste Absolventinnen und Absolventen des Kammerbezirks der IHK Pfalz ausgezeichnet worden. Dass sie ihre Ausbildung in einem Gefängnis abgeschossen haben, sei dabei nicht erkennbar.