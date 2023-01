Darts : Clemens glaubt nicht an eigene Premier-League-Teilnahme

Gabriel Clemens in Aktion. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa/Archivbild

London Gabriel Clemens glaubt trotz seines Halbfinal-Einzugs bei der WM in London nicht an eine eigene Teilnahme an der Premier League. „Nein, das ist mehr Wunschdenken als alles andere. Premier League ist ein megageiles Turnier, aber da gibt es andere, die das mehr verdient haben als ich“, sagte der 39 Jahre alte Saarländer am Montagabend bei DAZN.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuvor hatte Clemens das Halbfinale im Alexandra Palace mit 2:6 gegen den Engländer Michael Smith verloren.

Die Premier League wird mit acht Spielern bestritten, die ersten Vier der Rangliste sind gesetzt. Verschiedene Medien hatten am Montag berichtet, dass Clemens eine sogenannte Wildcard für das Einladungsturnier bekommen könnte. Bisher hat noch kein Deutscher permanent an der Premier League teilgenommen. Max Hopp bekam 2019 bei der Station in Berlin einen Gastauftritt für einen Abend. Clemens wird in der Weltrangliste in die Top 20 vorrücken, ist von den besten Zehn aber noch weit weg. Dafür hätte er in London den WM-Titel gebraucht.

© dpa-infocom, dpa:230103-99-85339/2

(dpa)