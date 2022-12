London : Clemens überholt in Rangliste Anderson: Top fünf möglich

Gabriel Clemens in Aktion. Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa

London Die unerwartete Siegesserie bei der Darts-WM lässt Gabriel Clemens auch in der Weltrangliste aufsteigen. Nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen Alan Soutar steht fest, dass der „German Giant“ im Ranking am 4. Januar am zweimaligen Weltmeister Gary Anderson (Schottland) vorbeiziehen wird.

Clemens wird nach der WM im schlechtesten Fall auf Platz 22 stehen. Gelingt an Neujahr (20.30 Uhr/Sport1 und DAZN) überraschend ein Erfolg gegen den walisischen Weltranglistenersten Gerwyn Price, wäre der Sprung in die Top 20 der Welt perfekt.

Da es bei der WM um ein Preisgeld von 500.000 Pfund (rund 564.000 Euro) geht, ist für den 39 Jahre alten Saarländer sogar ein noch viel größerer Sprung nach oben drin. Wird Clemens sensationell Weltmeister, würde er Platz fünf in der sogenannten Order of Merit übernehmen. Wer am 4. Januar Ranglistenerster ist, ist noch offen. Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Michael Smith würden die Position als Weltmeister übernehmen. Gewinnt keiner der drei das Event in London, rückt der Schotte Peter Wright wieder an die Spitze.

