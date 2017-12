später lesen Clowns sollen demente Menschen aufmuntern Teilen

Speziell geschulte Clowns sollen an Demenz erkrankten Menschen in der Klinik das Leben erleichtern. An einem entsprechenden Modellprojekt beteiligten sich 16 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, teilte die Landesregierung in Mainz am Dienstag mit. Es werde noch nach Interessenten gesucht, die sich zu einem Geronto-Clown ausbilden lassen wollten. Eine spezielle Vorbildung sei nicht erforderlich. Bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sollen die Clowns betroffene Patienten besuchen und aufheitern. dpa