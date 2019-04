später lesen Club Deutscher Drehorgelfreunde feiert 50-jähriges Bestehen Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem Fest in Speyer feiert der Club Deutscher Drehorgelfreunde (CDD) am kommenden Wochenende (5. bis 7. April) sein 50-jähriges Bestehen. Dazu erwartet der Verein mit Sitz in Hamburg etwa 150 Instrumentenspieler aus Deutschland, aber beispielsweise auch aus Polen, Österreich und der Schweiz. dpa