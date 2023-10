Klimaschutz & Verkehr Ab Dezember soll LKW-Maut steigen: Wird für Verbraucher alles teurer?

Schon jetzt ist der Blick auf den Kassenzettel nach dem Einkaufen oft schmerzhaft. Wenn wahr wird, was Unternehmer aus der Region Trier im Gespräch mit unserer Zeitung fast wortgleich vorhersagen, dann werden viele Produkte ab dem 1. Dezember 2023 noch teurer. Denn dann soll ein neuer CO 2 -Aufschlag für die LKW-Maut greifen. Pro Tonne Kohlendioxid zahlen Spediteure dann 200 Euro mehr. Zunächst für LKW mit mehr als 7,5 Tonnen. Ab dem 1. Juli 2024 dann auch für Transporter mit mehr als 3,5 Tonnen. Der Bundestag wird am Freitag, 20. Oktober, über das Gesetz abstimmen, das die Transportbranche dazu bringen will, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen.