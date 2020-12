Coach Saibene vor München-Spiel „Es geht um Klassenerhalt“

Kaiserslautern Nach 15 Spieltagen steckt der 1. FC Kaiserslautern als Tabellen-Siebzehnter mitten im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga. Vor dem letzten Heimspiel des Jahres am Dienstag (19.00 Uhr) gegen 1860 München ist sich auch Lauterns Cheftrainer Jeff Saibene der prekären Lage bewusst.

„Ich denke, wenn man nach 15 Spielen da steht, wo wir stehen und nur zwei Partien gewonnen hat, dann muss der Wahrheit ins Auge sehen“, sagte er am Montag. „Im Moment geht es um den Klassenerhalt, das habe ich auch der Mannschaft gestern auch so erklärt. Wir wollen das jetzt annehmen und uns dagegen wehren.“

Gegen die Münchner, die am vergangenen Samstag Waldhof Mannheim mit 5:0 besiegten, müsse sein Team wieder besser und mit mehr Willen verteidigen. „Die Zeit zwischen den Spielen ist sehr kurz. Wir haben sehr lange Videos geschaut und wollen versuchen, das morgen besser zu machen“, betonte der Luxemburger. Unmittelbar nach der schwachen Leistung bei der 0:2-Niederlage am Freitag bei der SpVgg Unterhaching hatte der FCK-Coach personelle Konsequenzen angekündigt. Saibene wollte diesbezüglich aber noch die letzte Trainingseinheit abwarten, weil noch offen sei, welche Akteure überhaupt zur Verfügung stünden. Sicher ausfallen wird Hikmet Ciftci. Der Mittelfeldspieler hatte in Unterhaching einen Nasenbeinbruch erlitten und wird am Dienstag operiert. Bezüglich möglicher Verstärkungen in der Winterpause ist Saibene bereits im engen Austausch mit Lautern-Sportdirektor Boris Notzon. „Wir wollen etwas machen, vor allem in der Offensive. Man weiß aber auch, wie schwer es ist, im Winter gute Spieler zu bekommen. Da braucht es auch schon ein bisschen Glück“, sagte der 52-Jährige.