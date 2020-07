Comeback? Nürburgring in Gesprächen mit Formel 1

Nürburgring Die Verantwortlichen des Nürburgrings haben Gespräche mit den Formel-1-Machern über ein mögliches Comeback bestätigt. Diese hätten seit der letzten Austragung 2013 immer wieder stattgefunden. „Auch dieses Jahr haben wir miteinander gesprochen“, teilte Pressesprecher Alexander Gerhard der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag schriftlich auf Anfrage mit.

Zuvor waren Berichte aufgetaucht, wonach der Traditionskurs in der Eifel in diesem Jahr noch in den Notkalender der Motorsport-Königsklasse rutschen könnte. „Zu vermelden gibt es im Moment aber nichts“, erklärte Gerhard.