Container und Holzhäuser für Flutopfer ohne warmen Wohnraum

Bad Neuenahr-Ahrweiler Viele Heizungen im Katastrophengebiet Ahrtal sind zerstört - und der Winter ist nicht mehr fern. Anwohner und Verantwortliche suchen daher dringend nach Abhilfe.

Im flutgeschädigten Ahrtal mit 133 Todesopfern rückt angesichts vieler zerstörter Heizungen der Winter in den Fokus - auch Container und kleine Holzhäuser sind nun für Anwohner ohne warmen Wohnraum im Gespräch. „Einzelne Ortsgemeinden bestellen selbst schon Container“, sagte der Leiter des Krisenstabes, Thomas Linnertz, am Montag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Das versuchen wir zu vernetzen.“ Generell aber gelte es, in möglichst vielen Fällen „Wärme in die Häuser zu bringen“. Dabei „arbeiten wir gegen die Zeit“, ergänzte er mit Blick auf die Wiederherstellung von Heizsystemen in den bestehenden Häusern vor dem nahenden Herbst. Die Sturzflut nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli hatte im Ahrtal große Zerstörung angerichtet.