Innenminister Containerdorf für Flüchtlinge „für Belegung bereit“

Darüber, was man tun könne, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wollten Jost und sein Staatssekretär Torsten Lang am Donnerstag auch mit dem Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer, in Nürnberg sprechen. „Wir bieten uns da ausdrücklich als Reallabor an“, sagte Jost der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Bund wolle man „unkompliziert und ohne Scheuklappen oder Berührungsängste zeigen, was man gemeinsam Gutes erreichen kann.“ Dies habe man mit dem so genannten Ankerzentrum in Lebach in den letzten Jahren seiner Ansicht nach vorbildlich gemacht.