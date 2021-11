Cornelia Weigand will bei Landratswahl an der Ahr antreten

Bad Neuenahr-Ahrweiler Im flutgeschädigten Kreis Ahrweiler bewerben sich nun zwei Kandidaten um die Nachfolge des umstrittenen einstigen Landrats Jürgen Pföhler (CDU): Neben dem Christdemokraten Horst Gies tritt auch die parteilose Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, an.

„Der Wiederaufbau dieser Region ist und bleibt mein Ziel“, teilte sie in der Nacht auf Mittwoch mit. Nachdem sie von etlichen Menschen gefragt worden sei, habe sie sich zur Kandidatur entschieden. „Ich verbinde damit die Hoffnung, mit mehr Befugnissen auch mehr für die ganze Region erreichen zu können“, ergänzte die studierte Biologin.

Sie gehe davon aus, bis zum Fristende für Bewerbungen am 6. Dezember die nötigen 230 unterstützenden Unterschriften gesammelt zu haben. Weitere Bewerber für die Landratswahl am 23. Januar 2022 gibt es laut Kreisverwaltung vorerst nicht. Der Landtagsabgeordnete Gies (60) führt als Erster Beigeordneter die Amtsgeschäfte im Kreis. Weigand (50) wurde als Krisenmanagerin an der Ahr überregional bekannt.