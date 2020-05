Corona-Ausbreitung in Rheinland-Pfalz weiter begrenzt

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben innerhalb eines Tages 22 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen stieg bis Samstag (Stand 12.00 Uhr) um 0,35 Prozent auf 6287, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Bislang kamen 195 infizierte Menschen ums Leben, einer mehr als am Freitag. Unter den Todesfällen waren jeweils 20 im Westerwaldkreis und in der Stadt Mainz sowie jeweils 18 im Kreis Mainz-Bingen und in der Stadt Koblenz.