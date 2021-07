„Corona-Aussöhnung“: Gesellschafts-Spaltung entgegenwirken

Berlin/Mainz/Frankfurt Ein interdisziplinäres Autorenkollektiv möchte dem durch die Corona-Pandemie entstandenen Riss durch die Gesellschaft entgegenwirken. Die Initiative „Corona-Aussöhnung“ will „Alternativen zu Lockdown und Laufenlassen“ aufzeigen.

Die Autoren wollen nach eigenen Angaben „einen Beitrag zur Überwindung des aktuellen gesellschaftlichen Gegeneinanders erbringen“. In ihrem Positionspapier listen sie „Unverhältnismäßigkeiten“ in der Corona-Politik auf und stellen sie „Kollateralschäden“ der Corona-Maßnahmen gegenüber. Am Ende werden zehn Empfehlungen ausgesprochen, die darauf abzielen, Corona „ins Verhältnis zu setzen“.