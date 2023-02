Corona-Lage : Warum halten viele Kliniken in der Region immer noch an den strengen Besuchsregeln fest?

Seit Beginn der Corona-Pandemie gelten in Krankenhäusern strenge Besuchsregeln. Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Ein Besucher pro Patient pro Tag – das gilt seit Monaten in vielen Kliniken in der Region. Warum aber gelten dort noch so strenge Vorgaben, während es ansonsten kaum noch Corona-Maßnahmen gibt und die Infektionslage vergleichsweise entspannt ist? Erste Krankenhäuser in der Region lockern die Regel mittlerweile.