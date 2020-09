Corona-Enquete-Kommission des Landtags befragt Experten

Mainz Mit einer Expertenanhörung setzt die Corona-Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags am heutigen Freitag ihre Arbeit fort. Die seit Anfang Juli bestehende Kommission hat sieben Experten zu einer Videokonferenz eingeladen und um Antworten zu sieben Leitfragen gebeten.

Unter ihnen sind Philipp Zanger vom Institut für Hygiene und Infektionsschutz (IHIS) in Landau, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klaus Püschel, die Erfurter Gesundheitswissenschaftlerin Cornelia Betsch und Hans-Peter Klös vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.