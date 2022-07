Gesundheit : Rheinland-pfälzische FDP fordert Abschaffung der Corona-Isolationspflicht

Mainz Die Corona-Isolationspflicht sei als staatlicher Eingriff derzeit nicht mehr zu rechtfertigen, sagt der rheinland-pfälzische FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis. Die Koalitionspartner äußern sich anders.

Das Nachbarland Österreich schafft zum 1. August die Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab. Einige andere europäische Länder haben den Schritt schon hinter sich. Auch in Deutschland sind in den vergangenen Tagen Stimmen laut geworden. Der Bundeschef der Kassenärzte, Andreas Gassen, war mit einer Forderung nach der Abschaffung aller Isolations- und Quarantänepflichten zur Linderung der Personalnot vorgeprescht. Spitzenpolitiker der FDP wie Wolfgang Kubicki schlossen sich der Forderung an.

FDP: Zu starker Eingriff in Lebensführung

Nun stellt auch die rheinland-pfälzische FDP die Forderung nach einer Abschaffung. Es sei eine Frage, bei der man nun auf mehr Eigenverantwortung der Menschen und Unternehmen setzen könne, sagte der FDP-Fraktionsvoristzende Philipp Fernis unserer Zeitung. „Wer krank ist, sollte auch zu Hause bleiben.“ Es gehe ihm nicht darum, Wirtschaft und Gesundheit gegeneinander zu stellen, so Fernis. Die Isolationspflicht sei in der jetzigen Situation aber ein zu starker staatlicher Eingriff in die individuelle Lebensführung. Man könne doch nicht erklären, warum Infizierte mit kleinen Kindern nicht wenigstens spazieren gehen dürften.

Das sind die aktuellen Regeln in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz müssen sich positiv getestete Personen derzeit isolieren und können frühestens nach fünf Tagen wieder raus. Voraussetzung dafür ist, dass die Person 48 Stunden keine typischen Symptome einer Corona-Infektion aufweist. Liegen Symptome vor, endet die Absonderung spätestens nach zehn Tagen. Das Land hat darüber hinaus die sogenannte Arbeitsquarantäne eingeführt. Beschäftigte Infizierte ohne Symptome können nach Absprache mit ihrem Arbeitgeber unter strengen Bedingungen auf der Arbeit erscheinen.

Gesundheitsministerium: Arbeitsquarantäne genügt

Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) hatte dieses Instrument noch am Dienstag als ausreichende Ausnahme von der Isolation in Rheinland-Pfalz bezeichnet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erteilte der Forderung nach Bekanntwerden sofort eine Absage. „Infizierte müssen zur Hause bleiben. Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko“, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter.

FDP macht Druck auf Gesundheitsminister

„Ich glaube, dass sich Gesundheitsminister Clemens Hoch einer solchen Entwicklung nicht in den Weg stellt“, sagte FDP-Fraktionschef Fernis. Doch auch der andere Koalitionspartner ist da nicht auf Linie mit den Liberalen - wie bei den meisten Corona-Fragen.

Grüne lehnen FDP-Forderung ab

„Die Isolationspflicht macht weiter Sinn, denn die Pandemie ist nicht vorbei“, sagte Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun unserer Zeitung. Die Aufhebung würde die Infektions- und Hospitalisierungszahlen gerade im Herbst und Winter noch weiter in die Höhe treiben. „Die Leidtragenden wären wieder das Personal in den Krankenhäusern, die Menschen, die ihre dringend benötigte medizinische Behandlung nicht erhalten, sowie Familien, Kinder und Jugendliche“, so Braun. Man müsse erneute Einschränkungen für Familien und junge Menschen „unbedingt verhindern“.

