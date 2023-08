Nach der Pandemie Corona-Folgen: In Trier eröffnet bald eine Post-Covid-Ambulanz

Das über zwei Jahre dominierende Thema Corona spielt in der Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle. Für viele Menschen hat die Infektion mit dem Virus aber noch immer ein Nachspiel. Etwa 80.000 Menschen im Land sollen von Long-Covid oder Post-Covid betroffen sein, schätzt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Es gibt bislang weder genaue Diagnosen für das Krankheitsbild noch eine spezialisierte Behandlung. Noch Anfang des Jahres bot einzig eine Praxis in Koblenz Behandlungen an - mit Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Nun soll es bis 1. Oktober insgesamt fünf Anlaufstellen für Betroffene im Land geben. Neben Koblenz und Mainz kommen Praxen in Worms, Kaiserslautern und Trier dazu. Das hat Ministerialdirektor Daniel Stich (SPD) am Dienstag in Mainz angekündigt.