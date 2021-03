Alles zu wegen Corona? : Sonderfall Gründonnerstag - Welche Geschäfte an den Ostertagen wann geöffnet haben

An Gründonnerstag bleiben alle Geschäfte geschlossen, auch Lebensmittelmärkte. Foto: dpa Foto: dpa/Swen Pförtner

Trier/Region Die Ostereinkäufe müssen in diesem Jahr anders geplant werden. Denn auch Lebensmittelgeschäfte werden geschlossen sein. Hier haben wir alle Infos zum Einkaufen zusammengefasst:

Osterruhe, nennt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den von Bund und Ländern beschlossen Shutdown über die Feiertage. Es ist der härteste Lockdown, der in Deutschland seit Beginn der Pandemie jemals beschlossen worden ist. Fünf Tage lang soll das öffentliche Leben ruhen. „Wir bleiben zu Hause“, verordnete die Kanzlerin in der Nacht den Bürgern.

Doch was bedeutet das konkret? Gründonnerstag, der 1. April, und auch Ostersamstag, werden zu arbeitsfreien Tagen erklärt. Unternehmen sollen nicht produzieren, zur Arbeit darf nur gehen, wer absolut systemrelevant ist. Welche Berufsgruppen das genau sind, ist derzeit nicht festgelegt. Ziel sei es, Kontakte und Mobilität drastisch zu reduzieren, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute Morgen.

Das heißt: Die Ostereinkäufe müssen in diesem Jahr anders geplant werden. Denn an Gründonnerstag werden alle (!) Geschäfte geschlossen bleiben. Auch der Einkauf von Lebensmitteln soll dann nicht möglich sein. Gründonnerstag werde dann wie Karfreitag behandelt, sagte Dreyer. Tankstellen sind an den Oster-Feiertagen geöffnet, auch Impf- und Testzentren bleiben durchgehend geöffnet. Friseure müssen auch schließen, sowohl an Gründonnerstag als auch an Ostersamstag.

Lesen Sie auch Corona : Harter Lockdown zu Ostern: Kirche schaltet auf stur und will öffentliche Messen feiern

Auf die Frage, ob es dann nicht an den Tagen zuvor zu Hamsterkäufen komme, antwortete sie, dass es vor Ostern immer zu Hamsterkäufen komme, dann würden sich diese eben in diesem Jahr auf die Tage vor Gründonnerstag und Karfreitag verschieben. An Ostersamstag sollen die Lebensmittelgeschäfte wieder öffnen dürfen. Aber nur diese. Alle anderen Läden müssen, so der Beschluss von Bund und Ländern, dann geschlossen bleiben. Auch die Außengastronomie, die seit gestern in Rheinland-Pfalz wieder unter strengen Auflagen öffnen darf, muss während des Oster-Lockdwons schließen. Noch keine Antwort konnte Dreyer darauf geben, was mit dem Außerhausverkauf der Gastronomie ist. Viele Restaurants bieten Ostermenus zum Abholen an. Das müsse noch geklärt werden, sagte sie am Morgen.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer, zeigte sich fassungslos. Mit diesem Shutdown über Ostern würden alle Unternehmer abgestraft, weil die Politik weder die Impfungen noch die Massentests der Bevölkerung „auf die Reihe“ bekomme, sagte Scherer volksfreund.de. „Das sture Festhalten an Inzidenzen bringt nichts“, so der Verbandsvertreter. Er forderte erneut klare Perspektiven für den Handel. „Wir gehen davon aus, dass wir nach Ostern so weitermachen wie derzeit.“

Momentan dürfen alle Geschäfte in der Region öffnen, die unter einer Inzidenz von 50 liegen. Dort wo die Zahl der Corona-Neuinfektionen zwischen 50 und 100 pro 100 000 Einwohnern in einer Woche liegt, ist nur das sogenannte erweiterte Terminshopping möglich. Kunden dürfen nur nach Aufruf in die Läden. Ab einer Inzidenz von über 100 müssen alle Geschäfte wieder schließen.