Corona: Gesundheitsministerium nimmt Altenheime in den Blick

Mainz Ein Besuchsverbot, ein Freiwilligenpool von Pflegern für Engpässe und mehr Prävention: So sollen die rund 40 000 besonders gefährdeten Menschen in den rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeheimen sowie die Beschäftigten besser vor dem Coronavirus geschützt werden.

Damit der Betrieb auch am Laufen gehalten werden kann, wenn Mitarbeiter in Quarantäne müssten, habe die Landespflegekammer einen Freiwilligenpool für Menschen aus den Gesundheitsberufen aufgebaut, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz. Mehr als 90 Menschen hätten sich bereits gemeldet. Sie hoffe aber, dass sich noch deutlich mehr registrieren ließen.