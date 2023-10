Erkältungszeit hat begonnen Husten, Schnupfen, Halsschmerzen: Warum sind derzeit so viele Menschen krank? - Ist Corona Schuld?

Trier · Die Erkältungszeit hat begonnen: Viele Menschen in der Region leiden an Atemwegsinfekten, einige fühlen sich richtig krank. Was ist der Grund dafür? Hat die Grippesaison bereits begonnen? Soll man sich jetzt noch impfen lassen?

19.10.2023, 16:42 Uhr

Viele Menschen liegen derzeit mit Erkältungssymptomen im Bett. Foto: dpa Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Es wird geschnieft, geschnäuzt und gehustet. Kaum ist es kälter draußen geworden, erwischt es viele Menschen: Sie sind erkältet. Manche haben nur leichte Symptome wie Schnupfen und einfachen Husten. Andere trifft es schlimmer: Sie haben Fieber, fühlen sich richtig krank. Der abrupte Wechsel von spätsommerlichen Temperaturen zu herbstlich, kühlem Wetter hat offenbar dazu geführt, dass die Zahl der grippalen Infekte in den vergangenen Tage deutlich nach oben gegangen ist. Das zeigt sich auch in vielen Arztpraxen, wo die Wartezimmer voll sind.