Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheime : Corona-Impfpflicht für Gesundheitspersonal läuft aus: Bislang kaum Konsequenzen für Ungeimpfte

Beschäftigte im Gesundheitswesen sind ab Januar nicht mehr verpflichtet, sich gegen Corona impfen zu lassen. Foto: dpa Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Trier Ab Januar besteht keine Verpflichtung mehr für Beschäftigte in Kliniken, Arztpraxen oder in Pflegeheimen, sich gegen Corona impfen zu lassen. So wird das Ende der Impfpflicht begründet.