Corona : Zum Impfen einfach in ein anderes Bundesland - Geht das?

Trier Kann man sich als Rheinland-Pfälzer auch in anderen Bundesländern impfen lassen? Und warum kann man sich in den hiesigen Impfzentren keinen Termin aussuchen? Wir haben nachgefragt.

Als das Saarland vergangene Woche angekündigt hat, dass sich Jugendliche ab 12 Jahren für Booster-Impfungen anmelden können, haben einige Eltern ihre Kinder im Nachbarland für Auffrischungsimpfungen registriert. In Rheinland-Pfalz war das zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich. Doch geht das überhaupt, sich für eine Impfung im Nachbarland anmelden? „Ja“, heißt es aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Jeder, der in Deutschland lebt, dort gesetzlich krankenversichert oder beschäftigt ist, kann sich unabhängig von seinem Wohnsitz in einem Bundesland seiner Wahl impfen lassen.

Corona-Impfung in anderem Bundesland - oder auch in Luxemburg

Heißt das dann aber, dass ein Saarländer, der sich in Rheinland-Pfalz impfen lässt, in die hiesige Impfstatistik einfließt, also quasi als geimpfter Rheinland-Pfälzer gilt? „Wer aus dem benachbarten Saarland hier geimpft wird, wird als Impfung im Land verbucht, fließt aber als Impfling in die Statistik des Saarlandes ein“, sagt ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums. Umgekehrt verhalte es sich genauso. Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten, können sich auch dort impfen lassen. Auffrischungsimpfungen in den Impfzentren sind allerdings nur für Luxemburger möglich. Es gibt aber im Nachbarland verschiedene Möglichkeiten, sich ohne Termin impfen zu lassen, etwa in Grevenmacher. Zum Impfen muss, wie in Deutschland auch, der Personalausweis mitgebracht werden. Außerdem ist in Luxemburg noch der Sozialversicherungsnachweis notwendig.