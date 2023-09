Fragen und Antworten Corona-Impfung: Wann der neue Impfstoff kommt und wer sich erneut impfen lassen sollte

Laut Römer soll der Impfstoff voraussichtlich in der vorletzten Septemberwoche in Arztpraxen und Apotheken verfügbar sein. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz verweist bei der Frage nach dem Auslieferungstermin für den angepassten Impfstoff an den Hersteller Biontech. Der KV lägen keine Informationen vor, wann den Praxen das Vakzin zur Verfügung stünde, teilte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. Selbst der Hersteller könne derzeit noch keine exakte Prognose zur Auslieferung angepassten Impfstoffs an die Apotheken geben.