Corona-Impfungen im Saarland auch über Ostern

Saarbrücken Im Saarland laufen die Corona-Impfungen über Ostern regulär weiter. „Es wird über Ostern ganz normal geimpft“, teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. „Zu den ganz normalen Öffnungszeiten - abgesehen von Sonntag.“ Sonntags seien die vier Impfzentren im Land immer geschlossen.

Am Karfreitag und am Ostermontag werde aber geimpft wie sonst auch an den Werktagen, sagte eine Sprecherin.