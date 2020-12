Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz starten

Impfstoff wird in einem Impfzentrum gehalten. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz In Rheinland-Pfalz beginnen an diesem Sonntag die ersten Corona-Schutzimpfungen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) begleiten den Impfstart (10.00 Uhr) in Koblenz im Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege.

